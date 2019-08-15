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Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri bayramlaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri tarafından belediye çalışanlarına yönelik toplu bayramlaşma programı düzenlendi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri bayramlaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri tarafından belediye çalışanlarına yönelik toplu bayramlaşma programı düzenlendi.


Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Selçuklu ve Meram belediyeleri tarafından Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde bayramlaşma programı düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için belediyeler tarafından gerekli her türlü tedbirin aldığını söyleyerek, bütün nöbetçi personellere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konya’nın Türkiye’ye örnek bir Kurban Bayramı geçirdiğinin altını çizen Başkan Altay, “Konya’nın her türlü projesinde emeği ve desteği olan kıymetli hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Konya’da bayramlaşma programlarına katıldı. Kendisine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.


31 Mart seçimlerinde Büyükşehirler arasında AK Parti’ye en yüksek destek veren ilin Konya olduğunu anımsatan Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkür ziyaretleri kapsamında önümüzdeki günlerde Konya’ya geleceği müjdesini vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.



"Konya’yı geleceğe taşımak içinbüyük projeler gerçekleştireceğiz"


Başkan Altay, “Şuna inanıyoruz; şehre hizmet etmek, Konya’yı geleceğe taşımak önemli. Bunun için büyük projeler gerçekleştirmemiz lazım. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması ve esnaflarımızın yeni sanayi bölgesinde iş yeri sahibi olması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 3 bine yakın başvuru aldık. Alaaddin Caddesinde tarihi dokuya uygun cephe sağlıklaştırma çalışmamız var. Yine, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı için önümüzdeki günlerde esnaflarımızla görüşmelere başlıyoruz. Eski Stadyum alanında Millet Bahçesi yapılması konusunda proje çalışmalarımız devam ediyor. Bisiklet Master Planı hazırladık. Konyamızın geleceği çok daha güzel olacak inşallah. Hep birlikte Konya’mız adına gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Altay; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediyesi Başkan Vekili Şaban Önal, Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Yöreli, sendika temsilcileri ve muhtar derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı programın sonunda belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
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