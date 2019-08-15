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Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma tatbikatı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve altı farklı kurumun katıldığı kaza ve yangın tatbikatı yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma tatbikatı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve altı farklı kurumun katıldığı kaza ve yangın tatbikatı yapıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı tatbikatta tünelde gerçekleşen kaza ve yangına müdahale gerçekleştirildi.


Tünelde gerçekleştirilen kaza ve yangın tatbikatında, yanan ve kaza yapan araçtan çıkan dumanlar tüneli sararken, senaryo gereği araçta sıkışmış vaziyette bulunan yaralı vatandaş olduğu tespit edildi. Görevli ekipler olaya müdahale ederken yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarıp yangını söndürdü.


Yaklaşık 50 personelin katıldığı tatbikatta yaralıya müdahale etme çalışmaları, yolu açma çalışmaları ve daha önceden eğitim alan kişilerin bu kişilerin müdahalesine izin vermeyerek araçlara yaklaştırmaması gerçekçi bir şekilde canlandırıldı. Tahliye işleminin yapıldığı tatbikatta ekipler başarıyla çalışmayı tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
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