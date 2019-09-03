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Büyükşehir otobüsleriyle ‘Mavi Koridor Rallisine’ katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da gerçekleşen Mavi Koridor Doğalgazlı Araçlar Rallisi programına CNG yakıtlı otobüsüyle katıldı.

03 Eylül 2019 Salı 10:10
Büyükşehir otobüsleriyle ‘Mavi Koridor Rallisine’ katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da gerçekleşen Mavi Koridor Doğalgazlı Araçlar Rallisi programına CNG yakıtlı otobüsüyle katıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., otobüsleri ile İstanbul’da gerçekleşen Mavi Koridor Doğalgazlı Araçlar Rallisi programına katılım sağladı. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu toplu taşıma hizmetinde doğal gazlı otobüs kullanan belediyeler ve doğalgazlı araçlarını tanıtan firmalar katılım sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyona gelen ziyaretçilere Kocaeli ulaşımında kullanılan CNG yakıtlı araç ve filoları hakkında detaylı bilgiler aktardı. Otobüsleri ile Türkiye’nin en genç filolarından birine sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyonu düzenleyen firma tarafından teşekkür edildi.


Ralli için, Haliç Kongre Merkezi’nde sembolik başlama töreni gerçekleştirildi. Araçlar sembolik törenin ardından İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden konvoy eşliğinde geçerek turlarını tamamladı. Türkiye’den Almanya’ya doğru yola çıkacak konvoy sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Belçika ve Avusturya güzergahında gidecek. Bu ülkelerde doğal gazın motor yakıtı olarak kullanımının yakıt tüketimlerine etkisi dikkat çekilerek kamuoyunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:10
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