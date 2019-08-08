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Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır

Büyükşehir Belediyesi, Kurban bayramı için Erzurum’da adeta seferberlik ilan etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:33
Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır

Büyükşehir Belediyesi, Kurban bayramı için Erzurum’da adeta seferberlik ilan etti. Kentin muhtelif noktalarında kurban satış ve kesim alanlarının belirlenmesinden, vatandaşların bu alanlara ulaştırılmasına, veteriner ve zabıta denetimlerinden mobil mezbaha ve ücretsiz şehir içi ulaşım hizmetlerine varıncaya kadar birçok alanda özel tedbirler alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramda herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaması için teyakkuz haline geçti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla planlanan bayram tedbirleri kapsamında Kurban ibadetinin usulüne uygun bir biçimde yapılması kadar, insan ve çevre sağlığı da ön planda tutuldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi, bu yıl da kurban satış ve kesim işlemleri için özel alanlar oluşturdu. Palandöken ilçe sınırları dâhilindeki İhsan Doğramacı Bulvarı ile Yakutiye’ye bağlı Çayırtepe Mahallesi Kuzey Çevre Yolu BOTAŞ yanı mevkii “Kurban satış yerleri” olarak belirlenirken, kentin 8 ayrı noktasında ise, mobil mezbaha sistemi kuruldu. Kurbanlarını mobil mezbahalarda kestirmek isteyen vatandaşlar için Beyaz Masa ’ya başvuru yapma kolaylığı getirilirken, kesim başvurusu için de, en son gün 10 Ağustos 2019 mesai bitimi olarak belirlendi. Böylece dileyen vatandaşlar, kurbanlarını 350 lira karşılığında mobil mezbahalarda kestirebilecek ve Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu imkândan faydalanabilecekler.


Başkan Sekmen’in talimatı doğrultusunda kurulan mobil mezbahaların her birisinde 8’i kasap, 3’ü de yardımcı personel olmak üzere 11 çalışan görev alacak. Mobil mezbahaların konuşlandırılacağı noktalar ise şöyle olacak:“DADAŞKENT: (Abdülhamid Han Mahallesi Akabe Sokak Bilgi Evi yanı), ŞÜKRÜPAŞA: (İstasyon Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi), TAŞMESCİT: (Rabia Ana Mahallesi Taşmescit Cami Yanı), YAKUTİYE: (Muhiddin-i Arabî Camii yanı, Araplar Düzü Caddesi Karayolu Opet Petrol arkası), HİLALKENT: (Cemal Gürsel Caddesi İtfaiye önü), YENİŞEHİR: (Adnan Menderes Mahallesi Suat Arslan Cami karşısı), YILDIZKENT: (Millet Camii yanı, Kuğulu Park altı), KAYAKYOLU: (Hamza Alkazan Camii yanı, Kayakyolu Villalar altı)”


Öte yandan bayram süresince Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği kurban kesim alanlarının dışında kesim yapılmasına izin verilmeyecek. Satış ve kesim yerlerini veteriner hekimler nezaretinde sürekli denetleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince de vatandaşların hizmetinde olacak. Vatandaşlar, gerek kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması ve gerekse çeşitli dilek ve şikâyetleri için Büyükşehir Belediyesi’nin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi’ne ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:33
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