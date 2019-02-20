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Büyükşehir Kadın Meclisi’nden akılcı ilaç kullanımı ve sağlık eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Zeytinköy Mahallesinde ikamet eden kadınlar için ‘akılcı ilaç kullanımı ve sağlık’ konusunda eğitim toplantısı düzenledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
Büyükşehir Kadın Meclisi’nden akılcı ilaç kullanımı ve sağlık eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Zeytinköy Mahallesinde ikamet eden kadınlar için ‘akılcı ilaç kullanımı ve sağlık’ konusunda eğitim toplantısı düzenledi.


Denizli’de kadınlara yönelik birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Zeytinköy Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi. Zeytinköy Kuran Kursu’nda düzenlenen etkinlikte kadınlara yönelik akılcı ilaç kullanımı ve sağlık konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Kadın Meclisi’nin birçok etkinlik ve bilgilendirme toplantısı düzenlediğini kaydeden Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, "Denizli’de mutlu ve sağlıklı kadınlar olsun istiyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz etkinlikler ile kadınlarımız ile bir araya geliyoruz. Eğitim seminerleri, sosyal sorumluluk projeleri, sanat ve kültürel etkinliklerle kadınlarımızın hayatlarına dokunmak istiyoruz. Bu kapsamda bugün sizlerle bir araya geldik. Etkinliklerimiz bundan sonraki süreçte de aralıksız olarak devam edecek” dedi.



“İlaç tedavi edici olduğu kadar yanlış kullanıldığında bir zehirdir”


Konuşmanın ardından Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Suna Cengiz Özmutaf tarafından "Akılcı ilaç ve sağlık" konusu üzerine bilgiler verildi. İlaç kullanımı konusunda duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken Özmutaf, “İlaçlar herkeste aynı faydayı sağlamamakla birlikte ciddi sağlık sorunlarına da sebebiyet verebilir. İlaç tedavi edici olduğu kadar yanlış kullanıldığında maalesef bir zehirdir. Bu nedenle olası bir hastalık durumunda rastgele ilaç kullanımı yerine bir sağlık kurumuna başvurulmasını ve ona göre bir tedavi yönteminin belirlenmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.


Özmutaf , “Yaşam enerjisi hastalıklarla mücadele etmedeki en büyük gücümüzdür. Yaşam enerjisi bizim bağışıklı sistemimizi güçlendiren hastalıklarla savaşmamızı kolaylaştıran en büyük enerjidir” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
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