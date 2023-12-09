Büyükşehir ekipleri yoğun yağışın oluşturduğu bölgelerde sabaha kadar çalıştı

Şehir merkezinde 8 Aralık saat 21.30’da başlayarak saat 01:30’a kadar süren ve metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü sağanak yağış sırasında ve sonrasında ulaşım ile yaşam alanlarında yaşanan olumsuzluklara karşı GASKİ ekipleri, 120 personel ile kılavuz, vidanjör, kanal görüntüleme robotu, römorklu pompa ve kepçelerden oluşan 30 araçla müdahalede bulundu.

Ekipler, suyu taşıyacak sistemlerin taşıma kapasitesinden fazla yağış alması ve kuruyan yaprakların menfezlerin üzerini kapaması nedeniyle yaşanan sorunlara karşı gece boyunca şehir genelindeki üzeri yaprak veya poşet gibi atıklarla kapanan bölgeleri açtı, su birikintileri vidanjörlerle ve römorklu pompalarla çekti, hatlardaki tıkanıkları kılavuz araçlarıyla giderdi. Öte yandan suda mahsur kalan 10 araç ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı.

ALO 153’E GELEN 708 İHBARIN TAMAMINA MÜDAHALE EDİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Hattı’na gelen 177 mesken su baskını, 242 sifon tıkanması, 84 yolda yağmur birikintisi ve diğer konularda 205 ihbarın hepsine müdahale eden ekipler, meskene su baskını ihbarlarına GASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı personelleri ile koordineli çalışılarak hemen müdahale etti. Gaziantep Büyükşehir ekiplerinin yağışlı günlerde olası sorunlara müdahale için çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği ifade edildi.

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