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Aktüel

Büyükşehir’ den özel halk otobüslerine sıkı denetim

Şanlıurfa’da merkez ve ilçelerde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri zabıta ekiplerince denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:52:01 -
Büyükşehir’ den özel halk otobüslerine sıkı denetim

Şanlıurfa’da merkez ve ilçelerde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri zabıta ekiplerince denetlendi.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında Şanlıurfa’da birçok noktada denetimler sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı Özel Halk otobüslerinde oturum düzeni ve vatandaşların maske kullanımı ile ilgili denetimler rutin olarak yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kameraları ile uzaktan izleme yaparken kurallara uymayan araçlar için sahadaki ekiplere bilgilendirme yapılıyor. Bunun üzerine kurallara uymayan araçları durduran ekipler ise, gerekli cezai işlemleri uyguluyor.

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