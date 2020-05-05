Büyükşehir Belediyesinin yemekleri 200 bin kişiye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinin, korona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yemek hizmetinin, 22 Mart’tan bu yana 200 bin kişiyi aştığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aşhanede pişen yemekler, korona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, olağan süreçte “Bizimkisi Bir Aş Hikayesi” hizmetiyle bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine öğle saatlerinde günlük olarak ücretsiz yemek hizmeti sunuyordu. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu sürecin ilk etkisi, 65 yaş üstü vatandaşlara yansıdı. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlara, salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Büyükşehir Belediyesi de yaşanan süreçte 65 yaş üstü tüm vatandaşlara koşul aramaksızın ücretsiz ve günlük yemek hizmeti sunabileceğini açıkladı. Kriz Merkezine gelen başvurular doğrultusunda vatandaşlara ulaşan Büyükşehir, merkezdeki aşhanenin yanı sıra salgın döneminde Tarsus’ta da açtığı aşhane ile birlikte günlük yemek götürdüğü kişi sayısını 9 bine ulaştırdı.

“65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evlerine yemek hizmeti götürüyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, 22 Mart’tan bu yana aralıksız devam eden çalışmanın şu an 200 bin vatandaşı aştığını belirterek, “22 Mart, pandemi dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği gün oldu. Biz de o günden bu yana 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evlerine yemek hizmeti götürüyoruz. 22 Mart’tan bugüne kadarki süreçte, 200 binin üzerinde bir yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Biz, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir kriz merkezi kurmuştuk. Kriz merkezimize başvuran 65 yaş üstü vatandaşlarımız, isimlerini yazdırıp, adres bilgilerini bizimle paylaşıyor ve o günden itibaren yemeklerini evlerine götürüyoruz” dedi.