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Büyükşehir Belediyesi’ne GEKA’dan eğitim desteği

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15 Ağustos 2019 Perşembe 16:32
Büyükşehir Belediyesi’ne GEKA’dan eğitim desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında Teknik Destek programı kapsamında Büyükşehir


Belediyesi personeline “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi” düzenlenmesi konusunda sözleşme imzalandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin personeline “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi” projesi GEKA’dan hibe almaya hak kazandı. Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla GEKA tarafından başlatılan 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde yapılan başvurular kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin projesi hibe almaya hak kazandı.


Başarılı bulunan proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 30 personele yönelik “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi” Güney Ege Kalkınma Ajansı hibe desteği ile düzenlenecek.


İmza töreni sonrası konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir ailesi olarak personelimize birçok eğitim düzenleyerek mesleki becerilerini arttırıyor, ilimize daha fazla katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Personelimizin eğitimi, kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmesi öncelikli hedeflerimizden biri. Ulusal ve Uluslararası Fon kaynakları ile ilgili birçok proje gerçekleştirdik ve gerek hibe gerekse de kredi bazında ilimize birçok kaynak oluşturduk. Bu kapsamda kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi, personelimizin mesleki ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve proje süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla hazırladığımız eğitim projemiz GEKA tarafından desteklenmeye hak kazandı” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:32
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