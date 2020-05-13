Büyükşehir Belediyesi yeşil bir Mardin için çalışmalara hız verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir şehir için ağaçlandırma ve çiçek dikimi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda yeşil ve güzel bir Mardin hedefiyle çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde mevsimlik çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ağaçlandırma ve çiçek dikimi çalışmalarına aralıksız devam eden Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığınca şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere, kavşaklar, refüjler ve parklar 2 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fidanlıkta yetiştirilen ağaç ve mevsimlik çiçeklerin toprakla buluşmasıyla rengarenk bir görüntüye kavuşuyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlandırma ve mevsimlik çiçek dikimi gibi çalışmaların şehrin geneline yayarak sürdürüldüğünü kaydetti. Şehrin estetik görsel zenginliğini arttırmak amacıyla çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayan Vali Yaman, "Yeşil bir Mardin sloganıyla kentimizin yeşil alanlarını artırmak ve yeşil dokusunu korumak üç senedir Mardin’de çok sayıda ağaçlandırma faaliyeti yapıyoruz, şehrin değişik yerlerine fidan dikiyoruz. Tabi çiçeklendirmeyi de ihmal etmiyoruz. Ekiplerimiz bir yandan yeşil alanlara, parklara ve orta refüjlere çiçek dikerek, kenti renklendiriyor, bir yandan da ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil alanları artırıyor. Mevsimlik çiçek ve ağaç dikimi çalışmalarının yanı sıra ekipler bir yanda da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bütçemizin her kuruşunu hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Dışa bağımlı olmadan kendi kendine yeten bir belediye olarak yeşil bir Mardin için ihtiyaç duyulan çiçek ve fidanları kendi fidanlığımızda üretiyoruz. Şehrimize çok daha güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımızı şehir genelinde sorumluluğumuzdaki tüm alanlara yayarak devam ediyoruz" dedi.