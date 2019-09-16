Büyükşehir Belediyesi muhtarlara ilkyardım eğitimi verecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı sonunda Menteşe ilçesinde başlaması planlanan eğitimlerde muhtarlara ilkyardım konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verecek.

Muhtarlara yönelik ilkyardım eğitimlerinin önemi ve amacı hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şu açıklamalara yer verildi: “İlkyardım, aniden hastalanan veya yaralanan kişiye sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinde eldeki imkânlarla ilaçsız olarak yapılan ilk müdahaledir ve hayat kurtarır. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızın mahallelerinde yaşanabilecek olumsuz olaylara vakit kaybetmeden müdahale edebilmeleri için temel ilkyardım eğitimi planladık. Eğitimlerde muhtarlarımıza temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıkları, kanamalar, kırık-çıkık ve burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, göz - kulak ve buruna yabancı cisim kaçması gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verilecek. Ve eğitim sonunda muhtarlarımız ilkyardımcı sertifikasına sahip olacaklardır.”

İl genelinde temel ilkyardım eğitimi almak isteyen muhtarlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapacak.