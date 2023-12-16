Büyükşehir Belediyesi engellilerin yüreğine dokunmaya devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon merkezinde düzenlenen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen “Asrın felaketinde engelleri birlikte aşıyoruz” projesi kapsamında 77 adet yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 24 adet çocuk manuel tekerlekli sandalye, 5 adet akülü tekerlekli sandalye, 11 adet wolker ve 29 adet beyaz baston dağıtımı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, çok sayıda engelli ve aileleri katıldı.

Engellilerin sevgi seliyle karşılanan Başkan Beyazgül, tüm engellilerle birebir ilgilenerek, sevgilerine karşılık verdi.



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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de, engelliler için kurulan tesisi çok beğendiğini belirterek, Başkan Beyazgül’e teşekkür etti.

Her zaman engellilere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Beyazgül, “77 adet yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 24 adet çocuk manuel tekerlekli sandalye, 5 adet akülü tekerlekli sandalye, 11 adet wolker ve 29 adet beyaz baston dağıtımı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.