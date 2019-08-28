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Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin: “CHP’li belediyeler ücretsiz okul servisi sözünü tutmalı”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti’li Mehmet Birol Şahin, okulların açılmasına sayılı günler kala CHP’li belediyelerin ücretsiz okul servisi sözlerini tutmalarını istedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin: “CHP’li belediyeler ücretsiz okul servisi sözünü tutmalı”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti’li Mehmet Birol Şahin, okulların açılmasına sayılı günler kala CHP’li belediyelerin ücretsiz okul servisi sözlerini tutmalarını istedi. 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde CHP’li adayların ilkokul öğrencilerine ücretsiz okul servisi sözü verdiğini hatırlatan Şahin, Eylül ayının ilk haftasında yapılacak ilçe meclislerinde konunun gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.



“Seçmen verilen sözlerin tutulmasını istiyor”


Balıkesir’deki CHP’li ilçe belediye başkanlarına seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, belediyelerin ilkokul öğrencilerine ücretsiz okul servisi sözünü tutmalarını istedi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mehmet Birol Şahin, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde CHP’li belediye başkan adayları ilkokul öğrencilerine okul servislerinin ücretsiz olacağıyla ilgili seçmenlere vaatte bulundular. Balıkesir’de de 8 ilçede göreve gelen CHP’li belediye başkanlarının verdikleri sözü tutmalarını istiyoruz. Seçimde seçmenler adayların vaatlerine göre oylarını kullandılar ve şimdi de başkanlardan verdikleri sözleri tutmalarını istiyorlar” diye konuştu.



“AK Parti’li ve MHP’li üyeler önerge vermeli”


Eylül ayının ilk haftasında Balıkesir’deki tüm ilçelerde belediye meclislerinin toplanacağını belirten Şahin, “Eylül ayının ilk haftasında tüm ilçelerimizde belediye meclis toplantıları olacak. Balıkesir’deki 8 CHP’li belediye başkanı da ilçelerinin meclis toplantılarında bu konuyu gündeme getirmelerini bekliyoruz. CHP’li belediyelerin meclislerindeki AK Parti’li ve MHP’li üye arkadaşlarımızın da önergeler vererek ilkokul öğrencilerine ücretsiz okul servisi konusunu gündeme getirmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ya sübvanse edecekler ya da ihale yapacaklar”


CHP’li belediyelerin ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz okul servisi konusunda verdiği vaatleri tutmasını isteyen Mehmet Birol Şahin, “Geçtiğimiz aylarda Balıkesir’de toplu taşımaya yapılan zamlardan sonra CHP’li meclis üyeleri önerge vererek üniversite öğrencilerinin taşıma ücretlerinin sübvanse edilmesini istemişti. Oysa ki kendileri seçimden önce ilkokul öğrencilerine ücretsiz okul servisi sözü verdiler. Okulların açılmasına az bir süre kala bu sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. CHP’li belediyeler meclislerinde alacakları kararla artık ya ihale yapıp okul servisi ücretlerini bütçelerinden karşılayacaklar ya da öğrenci velilerinden faturaları alarak ücretleri sübvanse edecekler. Bununla ilgili CHP’li belediye başkanlarının meclislerinde karar alarak ücretsiz okul servisi uygulamasını başlatmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38
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