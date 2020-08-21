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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 yeni transferi takıma katıldı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 yeni transferi takıma katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 21:08:21 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 yeni transferi takıma katıldı

ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un transferlerinden Arvydas Novikovas ve Kaan Kanak, kadroya katıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Novikovas ile Kanak'ın, İstanbul'daki sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takıma dahil oldukları belirtildi.

Ayrıca, takımın birinci etap kamp çalışmasını tamamladığı ve 2 günlük iznin ardından pazartesi akşam saatlerinde tekrar top başı yapacağı kaydedildi.


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