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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-05 19:23:31 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç çalışması yaparak günü tamamladı.

Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de izledi.


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