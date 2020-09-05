Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç çalışması yaparak günü tamamladı.
Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de izledi.