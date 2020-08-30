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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:39:25 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından top kapma ve yakın pas oyunuyla süren antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.

Mavi-beyazlı kulübün yeni transferlerinden Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal’da çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Erzurum temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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