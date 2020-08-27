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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:32:57 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenmanı teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleşti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlar, top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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