Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde çalışmalarına devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenman yaptı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda mavi-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.