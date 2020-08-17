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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-17 19:40:51 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Günün ikinci idmanı sahada gerçekleştirildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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