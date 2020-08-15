Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, antrenmana koşu ve ısınma ile başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından, minyatür ve çift kale maç ile tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.