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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci etap kamp çalışmaları başladı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci etap kamp çalışmaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:05:44 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci etap kamp çalışmaları başladı

ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına iki günlük aranın ardından tekrar başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Mehmet Özdilek ile yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşti.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda ısınma hareketleri sonrası taktik çalışmalar yapıldı.

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferleri Mitchell Donald ve Muhammed Gönülaçar da, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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