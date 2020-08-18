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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık

Yeniakit Publisher
2020-08-18 02:01:01 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık

ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçen futbolcumuz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu.


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