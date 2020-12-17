Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.
Futbolcular, akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.