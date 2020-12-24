Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular teknik sorumlu Şenol Fidan yönetiminde idman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, akşam yapacağı antrenmanın ardından günü tamamlayacak.