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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:12:16 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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