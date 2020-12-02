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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:14:53 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.


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