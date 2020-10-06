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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Leo Schwechlen'i yeniden kadrosuna kattı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Leo Schwechlen'i yeniden kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:57:30 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Leo Schwechlen'i yeniden kadrosuna kattı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin son gününde, daha önce de formasını giyen 31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı.

Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Transfer sezonunun son gününde kadromuza dahil ettiğimiz son oyuncu, daha önce de takımımızın formasını giyen Leo Schwechlen oldu. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Schwechlen, video ile duyurulan transferinde "Erzurumspor merhaba, merhaba 'Dadaşlar', tekrardan ben geldim, sizinleyim." mesajını paylaştı.

Erzurum temsilcisinin 2018-2019 sezonundaki kadrosunda yer alan Leo Schwechlen, Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu olmayı başarmıştı.

Schwechlen, 2019-2020 sezonu sonunda formasını giydiği Göztepe kulübü ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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