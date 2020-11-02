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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:37:10 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Üneş'in, Fatih Karagümrük mücadelesinde sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Celalettin Alkan'ın Galatasaray maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildiği ifade edildi.

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