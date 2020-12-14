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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:18:31 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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