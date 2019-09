Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Benim şahsım önemli değil, Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri için yapılacak işlerin yanında değil başında olmalı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, katıldığı bir televizyon programında, Ankara’da yapılan ve Milletvekilleri, Oda Başkanları ile Stk temsilcilerinin katılımıyla Kayseri gündemiyle yapılan toplantı konusunda bilgilendirilmediğini ifade ederek, "Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı, seversin sevmezsin içine siner veya sinmez, benim şahsım önemli değil, Memduh Büyükkılıç’ın ismi önemli değil ama Büyükşehir Belediye Başkanı bu işlerin mutlaka başında olmalı, yanında da değil" dedi. Büyükkılıç Kayseri içerikli ilk toplantının Ankara da yapılmasının ardından bir türli yapılamayan ikinci toplantı konusunda gazetecilerin sorması üzerine ikinci Kayseri zirvesini kendisinin Kale açılışında yapacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 belediye başkanını davet ettiği toplantıya katılacağını da ifaede ederek“Çarşamba günü saat 13.00’te külliyede olacağız. 30 belediye başkanı davet edilmiş herhalde bir değerlendirme yapılacaktır. Haricen 6 bakanlık ve genel müdürlükler düzeyinde görüşmeler yapacağım .Onlarla ilgili randevularım söz konusu. Gitmişken bir taşla birkaç kuşu birlikte vuralım diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta yine Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisiydik. Bakanlıkları ziyaret ettik, umduğumuzu bulduk" dedi.

KAYSERİ KALESİ 15 EYLÜL’E HAZIR

"Masa başında verilen karar beni rahatsız eder. Görmeliyim, incelemeliyim ve bu şekilde karar vermeliyim" diyen Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Kalesi 15 Eylül’e hazır. Eylül’ün sonuna bir etkinlik yaparak kalemizi Kayseri ile buluşturacağız ve hizmete açmış olacağız. Her şey bitti. Yeme içme mekanları var, müze taşındı. Sanat sokağı hazır, seyir alanları var. Restorasyonu bitti. İçerisinde çevre düzeni ile alakalı süreç devam ediyor. 4 çeşit aydınlatma var. Kalenin haşmetini azametini gösteren uygulama tamam. Biz bir tanıtımını yapacağız ama asıl açılışı Cumhurbaşkanımızın gelişi Ekim ayında olacak. Bu arada da 100 metre uzunluğunda mangallar dizeceğiz ve ikramda bulunacağız sucuğumuzu da tanıtacağız. Biz Kayseri sevdalısıyız. Kendi markasının tanıtımını yapmak isteyenlere fırsat vereceğiz" ifadesinde bulundu.

"HER GİTTİĞİM YERDE AĞLAMAK DENİRSE KAYSERİ İÇİN AĞLIYORUM"

Kayseri’nin kamu yatırımları konusunda arzu edilen doğrultuda faydalanamadığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Geçtiğimiz günlerde sucuk üreticileri ile toplantı yaptık. Memnun kaldılar. Karpuzatan’ın taşınması gündemimizde yok. Dayatma mantığı içinde değil, alternatif sunarak yola devam etmek uygun olanıdır. Beydeğirmeni bölgesinde sucukçulara da fırsat verilecek. Et ve Süt kurumunun kesim hanesinin yapılmasını sağlayacağız. Amacımız Et ve Süt kurumu rekabeti getirecek. Benim şehrimin insanı kesim için çevre illere gitmesini gereksiz buluyorum ve kanıma dokunuyor. Kayseri bu işlerde merkez olmalı. Ben her gittiğim yerde buna ağlamak denirse açık söylüyorum ağlıyorum. Kayseri kamu imkanlarından arzu ettiğimiz doğrultuda yararlanmamıştır. Teşvik ve yatırımlar konusunda Kayseri daha fazlasını hak ediyor. Kayseri, bayrağına devletine, milletine bağlı hükümetine karşı değerlerine karşı saygıda kusur etmeyen şehir ve daha fazlasıyla ödüllendirilmeli. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Geçenlerde özledik dedim, o da biz de sizi özledik dedi ve gelecek" şeklinde konuştu.

"BİZİM TOPLANTIDA BULUNMAMIZ ZARAR DEĞİL FAYDA SAĞLAR"

Ankara’da yapılan Kayseri toplantısında kendisinin bulunmadığını, davet edilmediğini açıklayan Başkan Büyükkılıç, "Ankara’da yapılan toplantıda ben yoktum. Ben davet edilmedim. Ya bana bilgi ulaşmadı ya da eksiklik oldu veya halihazırla yetindiler. Doğru değil. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı, seversin sevmezsin içine siner veya sinmez, benim şahsım önemli değil, Memduh Büyükkılıç’ın ismi önemli değil ama Büyükşehir Belediye Başkanı bu işlerin mutlaka başında olmalı, yanında da değil.

Biz bu şehrin adeta geçmişten beri her şeyini bilen insanız. O açıdan bizim bulunmamız zarar değil fayda sağlar. Yoksa bu işi konuşmak kadük kalır böyle olması da bizim zararımıza olur. Ben herkesi davet etmeye hazırım. Kalenin tanıtımına hepsini çağırabilirim" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de yapılacak olan Millet Bahçesi ve organ nakli merkezi konularında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Hava ikmal imara açılmayacak. İyi ki o alanı muhafaza etmişler. Biz de onu gözümüz gibi koruyarak daha da yeşillendirerek nezih bir ortamda, insanların keyifle dolaşabileceği bir yer sağlamak amacımız. Ticari mantıkla imara açmak söz konusu değil. 1 milyon 260 bin metrekarelik bir proje söz konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşerek projenin değerlendirmesini yaptık. 100 TL’ye bitecek gibi bir proje değil dedim 150 oldu. İstediğimiz her konuya sıcak bakıyorlar. Milli Savunma Bakanımıza, Genel Kurmay Başkanımıza, Garnizon Komutanımıza teşekkür ediyorum. Dışarıda olan tesislerin nakli için ihaleyi yaptık 13 milyon TL tuttu. 5 milyon TL istemişlerdi projenin çizimine. Bizim şehir plancılarının suyu mu çıktı dedik. Kendi elemanımıza güveniyoruz. Meclisimize de sunduk. Şu anda proje hazır ve ihale sürecinde. Ağaç konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile görüştük. Tüm birimler ve gene müdürlüklerin alanları ile konularımızı görüştük. Buraya nitelikli ağaçlar konusunda her türlü desteği verecekler. İki tane müzemiz olacak.

Uçak fabrikası ile ilgili umarım Kayserimizde bu konuda çalışma yapılır. Havacılıkla ilgili olarak gerekli çalışma yapılıyor. Özellikle 400 dediğimiz İspanya’dan gelen nakliye uçaklarının bakımı Kayseri’de yapılıyor. 9 tane geldi bu nakliye uçakları. Milli Savunma Bakanımızın gayretiyle ikinci bir pist yapılacak. Bir de hava alanındaki terminal büyütülecek. Bu ikisi ile Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüldü. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunun müjdesini Kayseri’ye geldiğinde verecektir.

Memduh Büyükkılıç’ın felsefesinde bir insanı mağdur etme ekmeğiyle oynama, dayatma olmaz. İzah ederek, ikna ederek bu şehre hizmet etme felsefesinde gönül alarak yol almaya çalışırız.

Kayseri’de Organ Nakli Hastanesi’nin bulunmaması bizim için bir ayıp ve bir eksiklik. Vakıf şu anda maksadının dışına çıkmış durumda. Erdoğan Sözüer hocam ile görüştük ve müjdeler verdi. Kayseri’de organ nakli ile ilgili özellikle böbrek konusunda, Sağlık Müdürümüz de müjde verdi. Bu çalışmalar yeniden başlatılıyor. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağımı söyledim. Üzerimize vazife olmadığı halde gündeme taşıdığımız konu. Akredite olan kuruluşlarımızın sayısını artıracağız. Yabancıları buraya çekeceğiz. Kayseri’de her türlü potansiyel var. Organize olup eksiklikleri giderip hayata geçirmemiz lazım. Muhtemelen 17 Kasım’da Erciyes’te bir çalışma yapacağız. Bunları yapıyoruz ama yabancı dil bilen, turistler geldiğinde rahatlıkla konuşacak iletişimi sağlayacak elemanlarımız yetersiz.

Spor Bakanlığı ile Perşembe günü görüşeceğiz. Geçtiğimiz görüşmede ağırlıklı olarak KYK’lar vardı. Olumlu sonuçlar aldık. 2 bin kişilik yurdun kararı alındı. Yeri bulduğumuzda 5 bine çıkarılacağı ifade edildi. İnşallah en kısa zamanda 2 bin kişilik yurdun temelini atacağız. 75 bin öğrencisi olan bir şehirdeyiz. Şu anda öğrenci yurt kapasitemiz 10 bin yok. KYK’yı kast ediyorum. Hemen yanı başımızdaki şehrin kapasitesi ise 20 bin. Biz uyumuşuz yani. Biz bunların hepsini sağlamalıyız. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz bize destek oluyor. Birlikten bereket doğuyor."