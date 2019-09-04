0553 313 94 23

Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici kooperatifçiliğine destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in özellikle üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği kooperatifleşme konusuyla ilgili hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:12
Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici kooperatifçiliğine destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in özellikle üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği kooperatifleşme konusuyla ilgili hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kooperatifçiliğe destek olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi konusunda Mersin’de ilk olacak projelerin hazırlık çalışmalarını başlattı.


Üretim kooperatiflerinin ve kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi konusunda düzenlediği çalıştaylar ile tarımsal kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra kooperatifleşmeye de destek vermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu ay yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınacak karar ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ortak olacak. Ortaklık kapsamında kooperatife hem maddi destek verilecek hem de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk defa bir kooperatif çatısı altında zeytin ve yaprak alımı yapılacak ve işlenmesi sağlanacak. İlerleyen dönemde belediye öncülüğünde Mersin Tarım ve Üretici Kadın Kooperatifi kurularak, kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında daha aktif rol oynamaları sağlanacak. Kurulan kooperatifle birçok kadına istihdam olanağı yaratılması ve aile ekonomilerine destek sağlanması hedefleniyor. Süt üreticilerine de destek vermeye hazırlanan belediye, S.S. Mersin Narenciye ve Diğer Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliği ile işbirliği yaparak, okullarda 200 milim süt dağıtımı gerçekleştirecek. Proje ile üreticilerden kooperatifler aracılığıyla alınacak sütler, Mersin’in 11 ilçesindeki öğrencilere dağıtılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Mahalle takımı değiliz, Tekirdağ’ın temsilcisiyiz”
    1. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel:..
    2. Devlet Bahçeli: O sürekli terliyor
    3. Azez’i kana bulayan 4 terörist..
    4. Ek kontenjan ile üniversiteli olun
    5. "Irak ile iyi ilişkilere sahip..
    6. Genç kadının ağabeyi tarafından darp..
    7. KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    8. Asgari ücret maaş kesintisi ne kadar..
    9. Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti..
    10. Ağustos ayındaen fazla ihracatı..
    11. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    12. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    13. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    14. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    15. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    16. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    17. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    18. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    19. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
    20. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    21. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    22. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    23. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
    24. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
    25. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
    26. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
    27. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
    28. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
    29. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
    30. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!