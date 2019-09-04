Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici kooperatifçiliğine destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in özellikle üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği kooperatifleşme konusuyla ilgili hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kooperatifçiliğe destek olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi konusunda Mersin’de ilk olacak projelerin hazırlık çalışmalarını başlattı.

Üretim kooperatiflerinin ve kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi konusunda düzenlediği çalıştaylar ile tarımsal kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra kooperatifleşmeye de destek vermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu ay yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınacak karar ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ortak olacak. Ortaklık kapsamında kooperatife hem maddi destek verilecek hem de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk defa bir kooperatif çatısı altında zeytin ve yaprak alımı yapılacak ve işlenmesi sağlanacak. İlerleyen dönemde belediye öncülüğünde Mersin Tarım ve Üretici Kadın Kooperatifi kurularak, kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında daha aktif rol oynamaları sağlanacak. Kurulan kooperatifle birçok kadına istihdam olanağı yaratılması ve aile ekonomilerine destek sağlanması hedefleniyor. Süt üreticilerine de destek vermeye hazırlanan belediye, S.S. Mersin Narenciye ve Diğer Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliği ile işbirliği yaparak, okullarda 200 milim süt dağıtımı gerçekleştirecek. Proje ile üreticilerden kooperatifler aracılığıyla alınacak sütler, Mersin’in 11 ilçesindeki öğrencilere dağıtılacak.