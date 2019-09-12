Büyükşehir Başkanları Adına Başkan Büyükkılıç Konuştu

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmış olduğu zirvenin detaylarını Türkiye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’tan öğrendi. Zirveyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanları adına açıklamayı Başkan Büyükkılıç yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu Büyükşehir Belediye Başkanları Zirvesine katıldı. Toplantı sonrasında da yaygın medya kuruluşlarının canlı yayınına açıklamayı Başkan Büyükkılıç yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanları adına toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıklı uygulamalar yapma anlayışı içerisinde hepimize öneriler ve tavsiyelerde bulundu. Daha sonraki süreçte belediye başkanlarımız 5’er dakika söz almak suretiyle hem görüşlerini açıkladılar hem de şehirleriyle ilgili sorunları dile getirdiler. Sonraki süreçte de toplantıya katılan Bakanlarımız tek tek bu tespitlere cevap verdiler. Yerel yönetimlerle ilgili yasa konusunda Bakanlarımız ve Belediye Başkanlarımızın ortak çalışması kararı alındı. Ayrıca bir whatsap grubu kurulması ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın hiç biri dışlanmadan dayanışma için birbirleriyle rahatlıkla görüşebilmeleri yönünde görüş belirtildi. Muhabbet ortamında milletin özlediği, arzuladığı ve yapılması gereken güzel bir çalışmaydı” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, televizyonların canlı yayınında toplantıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantının öncesi ve sonrasında Bakanlarla da görüşme imkanı buldu.Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesine katılan Bakanlarla tek tek bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bu görüşmelerde Kayseri ile ilgili bazı projeleri aktardı.