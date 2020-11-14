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Spor Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Prag’da yapılacak
Spor

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Prag’da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:13:24 -
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Prag’da yapılacak

ANKARA (AA) - Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, 19-21 Kasım tarihlerinde Çekya'nın Prag şehrinde yapılacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota hakkı taşıyan şampiyonaya, 11 milli judocu katılacak.

42 ülkeden 388 judocunun karşılaşacağı müsabakalarda, Gül Kader Şentürk, İrem Korkmaz, Kayra Sayit, Salih Yıldız, Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Muhammed Mustafa Koç, Mihael Zgank, Mert Şişmanlar ve Cemal Erdoğan Türkiye adına kürsü mücadelesi verecek.

Judo Milli Takımı kafilesi yarın yola çıkacak.


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