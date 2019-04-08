Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2. gün eşleşmeleri belli oldu Romanya’nın Başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci günün programı belli oldu.

Romanya’nın Başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci günün programı belli oldu.

Yarın 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak. Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçiler ve rakipleri şöyle:

61 Kilo: Recep Topal - Magomedrasul Idrisov (RUS)

74 Kilo: Yakup Gör - Hanoc Rachamin (ISR)

86 Kilo: Fatih Erdin - Mraz Dzhafarian (UKR)

92 Kilo: İbrahim Bölükbaşı - Dominic Klaus PETER (AUT)

125 Kilo: Taha Akgül - Rares Daniel Chintoan (ROU)

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