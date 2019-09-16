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Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde ’Kayserispor’ zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde ’Kayserispor’ zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Perşembe akşamı yapılacak lansman toplantısı öncesinde “Kayserispor” zirvesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen zirveye AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin ve Kapalı Kale Taraftarlar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, şehrin en önemli marka değeri Kayserispor’un her zaman yanında olduklarını ve Kayserispor ile ilgili her konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin önderliğinde bugün yaptıkları toplantının da bunun en önemli göstergelerinden birisi olduğunu kaydetti.


Toplantıya katılan Özhaseki başta olmak üzere Vali Günaydın ile ilçe belediye başkanları ve diğer katılımcılara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Perşembe akşamı gerçekleştirilecek Kayserispor Lansman Toplantısı’nın önemine işaret ederek, ulusal ve uluslararası yayınların yapılacağı gecede herkesi Kayserispor’a az çok demeden destek olmaya davet etti.


Toplantıda, 19 Eylül Perşembe akşamı Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak lansman toplantısına ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
  1. doğa

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