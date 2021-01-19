Büyükelçilere hitap eden Erdoğan, AB ve NATO'ya yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Buradaki konuşmasına kendisini dinleyen büyükelçileri selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantının ülkeler ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan konuşmasında, Doğu Akdeniz’in ortak çıkarlara hizmet edecek bir işbirliği havzasına dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Biz, Doğu Akdeniz’de hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Bölgede var olan hidrokarbon kaynakları konusunda ülkemizin ve milletimizin meşru menfaatlerini korumaya çalışıyoruz. Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz” dedi. Erdoğan, geçen aylarda yaşanan kimi hadiselerde Türkiye’nin, haklarını koruma kararlılığını gösterdiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı herhalde artık anlaşılmıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki Türkiye, Akdeniz’de gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletten yanadır” ifadelerini kullandı.



“Alternatifleri tartışmamız gerekiyor”



Erdoğan, Yunanistan’ın Navtex ilanı gibi amacı belli bir uluslararası imkanı, sahaların sadece yüzde 10’unu kullanarak yeni bir gerginlik sebebi haline dönüştürecek kadar ileri gittiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Son yıllarda, hava sahası ihlallerini ve gayri askeri statüdeki adalarda özellikle hukuka aykırı faaliyetlerini artıran Yunanistan’ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Komşumuz Yunanistan ile 25 Ocak’ta başlayacak istikşafi görüşmelerin inşallah yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum. AB’nin hem bu konularda hem de Kıbrıs meselesinde samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. AB, Kıbrıs’ta 2004 yılında çözüme ‘hayır’ diyen Rum tarafını tam üyelikle ödüllendirirken, referanduma ‘evet’ diyen Kıbrıs Türküne verdiği taahhütleri unutmuştur. Bunları da yerine getirmesini bekliyoruz. Son dönemde, AB’nin Kıbrıs Türk tarafıyla üst düzey hiçbir teması olmamıştır. Hal böyleyken AB, Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir?”



Kıbrıs’ta iki devletli model dışındaki alternatiflerin çözüm olmayacağını, yarım asırlık müzakere tarihinden alınan derslerin açıkça gösterdiğine işaret eden Erdoğan, “Kıbrıs’ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine, yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor” dedi.



“Türkiye, Avrupa’dan beklediği dayanışmayı görememiştir”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün elini vicdanına koyan herkesin, 18 sene öncesine göre Türkiye’nin demokrasiden hukuka kadar her alanda hayal dahi edilemeyecek derecede ileri bir konumda olduğunu görebildiğini söyledi. Yine süreci yakinen takip edenlerin, Türkiye’nin bu süreçte Avrupalı dostları tarafından yalnız bırakıldığını da kabul ettiğini belirten Erdoğan, “Özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terörle mücadelede Türkiye Avrupa’dan beklediği destek ve dayanışmayı görememiştir. Daha vahimi, 15 Temmuz gecesi kimi Avrupalı siyasetçiler adeta darbeye çanak tutan bir tavır sergilemişlerdir. Darbe gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ’cü teröristler, birçok Avrupa ülkesinde hiçbir tahkikata uğramadan hayatlarını devam ettiriyor. Aynı şekilde bölücü terör örgütü mensupları Avrupa’nın göbeğinde şahsımı, milletimizi ve ülkemizi en aşağılık şekilde hedef alan sözde protesto eylemleri düzenleyebiliyor. Strazburg’da, Brüksel’de çadırlar kurmak suretiyle hatta hatta oralarda konferans verebilecek seviyede bunlara kapılar açılabiliyor. Hukuk, demokrasi, özgürlük ve müttefiklikle asla bağdaşmayan bu tablonun milletimizde oluşturduğu infialin Avrupalı dostlarımız tarafından yeterince kavranamadığı anlaşılıyor” dedi. NATO’nun terörle mücadele konusundaki tavrını da eleştiren Erdoğan şunları söyledi: “DEAŞ’la bizden başka savaşan var mı? PKK terör örgütü değil mi? Silahı kim veriyor? Binlerce TIR silah, mühimmat, araç-gereç terör örgütlerine gönderildi. Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO’nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?” Erdoğan, Minsk üçlüsüne ilişkin ise, Dağlık Karabağ’da 30 yılda başaramadığı çözümün Türkiye’nin verdiği destekle 44 günde çözüldüğünü söyledi.

Erdoğan: Tarihini bilen inançlı gençler yetiştirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Geleneksel sporlara gönül veren Ankara’daki vatandaşlara hizmet edecek tesisin hayırlı olmasını dileyerek, tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve ata yadigarı güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek, hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inandığını söyledi.

Bünyesindeki ahırı, gezi alanları, tribünü, açık ve kapalı ok atış sahaları, güreş alanları, satış ve tamir atölyeleri, konferans salonu, kafeteryası ve diğer tüm birimleriyle bu güzel tesisin Ankara’ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan tesisin resmi açılışını yapmanın bugüne (dün) nasip olduğunu belirtti.



Çocukları binicilik, okçuluk ve güreşe yönlendirirken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ettiklerinin altını çizen Erdoğan, “Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. İşte bu anlayışla yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak, özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz” dedi.