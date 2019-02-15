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Büyükelçiden Moğolistan’a yatırım çağrısı

Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret eden Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan, Türk iş adamlarına ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 10:43
Büyükelçiden Moğolistan’a yatırım çağrısı

Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret eden Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan, Türk iş adamlarına ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

 

Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan, ATO Başkanı Gürsel Baran’a nezaket ziyaretinde bulundu. Baran’ın makamında gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara’nın savunma ve metal sanayi ile medikal sanayi alanında Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Başkent’in sağlık hizmetleri kapasitesi hakkında da bilgi veren Baran, “15 bin yatak kapasitesiyle Ankara yerli ve yabancı hastalara hizmet verecek durumdadır” dedi. Baran, Ankara’nın sağlık, fuar ve kongre turizmi konusunda gelişimi için çalışma yürüttüklerini de anlattı. Baran, “Moğolistan ve Türkiye 50 yıldan beri siyaseten ve dostluk anlamında ilişkileri güçlü olan ülkeler. Bu iki ülke de birbirlerini kardeş ülkeler olarak görüyor” dedi.

 

Ankara ile Moğolistan arasındaki ticaretin 1 milyar dolar seviyesine ulaşamamış olmasını üzücü bulduğunu belirten Baran, “Moğolistan ile ticaretin en büyük engeli uzaklık olabilir. Ulaşımla ilgili sorunu aşarsak ve havayolu kargosu için sistem oluşturabilirsek, Moğolistan ile ticaretimiz 2-3 kat artacaktır” dedi.

 

Moğolistan’ın denize kıyısı bulunmayan bir ülke olarak zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çeken Baran, ülke ekonomisinin gelişmesi için ihracatını geliştirmesi, bunun için de üretimini artırması gerektiğini söyledi. Moğolistan’da madencilik, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ağırlıklı üretim yapıldığını kaydeden Baran, söz konusu sektörlerde Türkiye ile ticaret yapılabileceğini, Türk iş adamlarının da Moğolistan’da inşaat sektörü başta olmak üzere faaliyet gösterebileceğini söyledi. İki ülke arasında turizmin de gelişebileceğine dikkat çeken Baran, “Türklerin ilk yazıtı Orhun Abideleri’ni görmek için ülkenize turist gelebilir” diye konuştu.



“Türkiye’nin teknolojisini uyarlamak istiyoruz”

 

Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan, Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, Türk iş insanlarını Moğolistan’a yatırım yapmaya davet etti. Moğolistan’ın madencilik, tarım ve hayvancılık alanında geliştiğini belirten Ravdan, “Bu alanlarda Türkiye’nin teknolojisini Moğolistan’a uyarlamak istiyoruz” dedi.

 

İnşaat ve müteahhitlik alanında eksikleri olduğunu söyleyen Ravdan, “Ankara Ticaret Odası’nın meslek komiteleriyle Türkiye’de ilişkiler geliştirmek istediğimiz alanlarda görüşüp sunum ve tanıtımlar yapmak istiyoruz” dedi.

 

Mesafelerin uzak olmasının ticarette oluşturduğu dezavantaja değinen Ravdan, “Türkiye ile direkt uçuşların başlaması ile kargo taşımacılığının da gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

 

Moğolistan’ın sağlık turizmi için Güney Kore’ye giderek 250 milyon dolar bıraktığını anlatan Ravdan, sağlık ve medikal açıdan gelişmiş olan Ankara’ya Moğolistan’dan sağlık amaçlı turizm yapılabilmesi için teşvik sisteminin kullanılabileceğini söyledi.

 

Görüşmeye ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Moğolistan Büyükelçiliği Ticari ve Ekonomi İşleri İkinci Katibi Khosbayar Galsandongong da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:43
  1. Ankara
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