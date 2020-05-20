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Büyükelçi Sakar’dan, Mamuşa Belediyesine geçmiş olsun ziyareti

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, doludan büyük zarar gören Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:51:37 -
Büyükelçi Sakar’dan, Mamuşa Belediyesine geçmiş olsun ziyareti

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, doludan büyük zarar gören Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’e geçmiş olsun dileklerini iletti.


Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, dün akşam etkisini gösteren doludan büyük zarar gören Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’yı ziyaret etti. Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç tarafından karşılanan Büyükelçi Sakar’a Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka da eşlik etti.


Mamuşa Belediye Başkanı Krasniç, görüşmede şiddetli yağış sonucu çiftçilerin uğradığı zarar ve belediyenin attığı adımlar hakkında Büyükelçi Sakar’a bilgi verdi. Büyükelçi Sakar, Başkan Krasniç’e ve tüm Mamuşa halkına yaşanan felaket nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman Mamuşa halkının yanında olduklarını ifade etti. Başkan Krasniç de gerçekleştirdiği anlamlı ziyaret ve desteklerinden dolayı Büyükelçi Çağrı Sakar’a teşekkür etti.


Öte yandan dün akşam Mamuşa’da yumurta büyüklüğünde yağan dolu, Kosova’da başta domates olmak üzere diğer tarım ürünleriyle öne çıkan bölgedeki seralarda çiftçileri büyük zarara uğrattı.

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