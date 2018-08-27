Büyükelçi Kılıç'tan McCain'in ailesine taziye

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Arizona Senatörü John McCain, beyin kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından McCain’in ailesine yönelik bir taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçi Kılıç yayımladığı mesajda, "Senatör McCain, tanınmış bir Senatör, vizyon sahibi, vatansever bir arkadaştı. Ayrıca çevremizdeki gerçekler hakkındaki tartışmalarımız sırasında profesyonelliğine tanıklık ettim. Düşüncelerim ailesi ve tüm Amerikalı arkadaşlarımla birlikte" ifadelerini kullandı.