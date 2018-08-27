Büyükelçi Kılıç'tan McCain'in ailesine taziye
Türkiye’nin ABD Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'li Senatör John McCain'in hayatını kaybetmesinin ardından ailesine yönelik bir taziye mesajı yayımladı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 00:25
Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Arizona Senatörü John McCain, beyin kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından McCain’in ailesine yönelik bir taziye mesajı yayımladı.
Büyükelçi Kılıç yayımladığı mesajda, "Senatör McCain, tanınmış bir Senatör, vizyon sahibi, vatansever bir arkadaştı. Ayrıca çevremizdeki gerçekler hakkındaki tartışmalarımız sırasında profesyonelliğine tanıklık ettim. Düşüncelerim ailesi ve tüm Amerikalı arkadaşlarımla birlikte" ifadelerini kullandı.
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