Büyükekşi başkanın dönemine doğru...
Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.
Federasyon; Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü’nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdiğini ve TFF Genel Sekreterliği’ne 9 adayın başvurduğunu açıkladı. Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın...
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