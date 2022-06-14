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Spor Büyükekşi başkanın dönemine doğru...
Spor

Büyükekşi başkanın dönemine doğru...

Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:37:00 -
Büyükekşi başkanın dönemine doğru...

Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.

Federasyon; Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü’nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdiğini ve TFF Genel Sekreterliği’ne 9 adayın başvurduğunu açıkladı. Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın...

 

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Yorumlar

20000

ee. bu adam fetöcü diyorlar..kim bu ya.. sıvayıp tff ye başkan yapma derdindeler..onca büyük kulüplerin eski başkanları var..aziz yıldırım olsun mesela..eski futboculardan olur..
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