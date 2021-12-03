Büyükçekmece'de korkutan yangın
Büyükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın binada hasara yol açtı.