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Yerel Büyükçekmece'de korkutan yangın
Yerel

Büyükçekmece'de korkutan yangın

Büyükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:53:00 -
Büyükçekmece'de korkutan yangın

Büyükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın binada hasara yol açtı.

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