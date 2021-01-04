Büyükçekmece su kesintisi hangi mahallede?

Büyükçekmece su kesintisi ne zaman? | İstanbul’un bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde, hangi mahallelerde kesinti olduğunu araştırıyor. İstanbul Büyükçekmece su kesintisi var mı? | Su kesintisi olan ilçeler | Büyükçekmece sular ne zaman gelecek? | Su kesintisi ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?