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Yaşam Büyükçekmece su kesintisi hangi mahallede?
Yaşam

Büyükçekmece su kesintisi hangi mahallede?

Büyükçekmece su kesintisi ne zaman? | İstanbul’un bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde, hangi mahallelerde kesinti olduğunu araştırıyor. İstanbul Büyükçekmece su kesintisi var mı? | Su kesintisi olan ilçeler | Büyükçekmece sular ne zaman gelecek? | Su kesintisi ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:13:00 -
Büyükçekmece su kesintisi hangi mahallede?

Sular ne zaman gelecek İstanbul? | Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak olan çalışmalar sebebiyle İstanbul’un altı ilçesinde su kesintileri yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada kesitinin 30 saat süreceği belirtildi. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Büyükçekmece su kesintisi hangi mahallede?

30 saatlik su kesintisinin hangi ilçe ve mahallelerde yaşanacağı merak ediliyor. Çalışma sebebiyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de bazı ilçelerinin bazı mahallerine su verilmeyecek.

Su kesintisi 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00’de başlayacak. 30 saatlik kesinti 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatlerinde sona erecek.

Vatandaşlar Büyükçekmece'de hangi mahallede kesinti olacağını merak ediyor. Kesinti Büyükçekmece Karaağaç mahallesine yaşanacak.

İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?
İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?

Yaşam

İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?

 

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