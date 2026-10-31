Büyükakın, Avrupa Konseyi’nin çifte standardını gözler önüne serdi; “Bağımsız Türk yargısını hiçe sayan bu tutum kabul edilemez”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 51. Genel Kurulu’nda, Türkiye’de devam eden yargı süreçlerine yönelik AİHM nezdinde müdahil olma talebi gündeme geldi. Türkiye Ulusal Heyet ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hem genel kurul kürsüsünden yaptığı konuşmayla hem de oylama sonrasındaki açıklamalarıyla Türkiye’nin haklı tezlerini savunarak konseyin çifte standartlı yaklaşımını gözler önüne serdi.

BAŞKAN, 7 YIL BOYUNCA BİZZAT GÖZLEMLEDİ

Genel Kurul’da üyelere seslenen Başkan Büyükakın, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saygının herkes için geçerli olması gerektiğini hatırlattı. 7 yıllık kongre üyeliği boyunca gündeme alınan tekliflere yaklaşımı bizzat gözlemlediğini belirten Büyükakın, şu hukuki gerekçelerle teklife itiraz etti:

“TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ, SIRA DIŞI, ACELECİ BİR ADIM”

“Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, bugüne kadar hiçbir AİHM davasına müdahil olma başvurusu yapmadı. Bunun son derece sıra dışı bir durum olduğuna herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Henüz Türkiye’de iç hukuk yolları tüketilmemiş, davaya konu yargılama süreci tamamlanmamıştır. Üstelik AİHM henüz davayı kabul dahi etmemiş, tarafları dinlemeye devam etmektedir. Bu safhada yapılan müdahil olma talebi, AİHM üzerinde hem davayı kabul etme hem de hak ihlali kararı verme baskısı yaratacaktır. Bu durum tarafsızlığa aykırıdır ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.”

TÜRKİYE’YE KARŞI “ALINAN KARAR, ORANTISIZ VE ACELECİDİR”

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ülkelerin kendi yasal ve anayasal düzenlemelerine işaret ettiğini hatırlatan Büyükakın, görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili devam eden bir yargı süreci olduğunu vurguladı. Büyükakın ayrıca, “Her şeyden önemlisi, Avrupa Konseyi üyeleri arasında AİHM kararlarını uygulama oranı en yüksek ülke Türkiye’dir. Kurucu, onurlu ve bağımsız bir üye olan Türkiye’ye karşı alınan bu karar, açıkça orantısız ve acelecidir” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN, TÜRKİYE’NİN TAVRINI ORTAYA KOYDU

Genel Kurul’daki oylamanın tamamlanmasının ardından konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, Türkiye gündemiyle ilgili toplantılarda gözlemlenen önyargılı ve çifte standartçı tutumun bir kez daha üzülerek müşahede edildiğini belirtti. YBYK Genel Kurulu’nun, Türkiye’yi Avrupalı müttefiklere şikayet etmeyi adet edinmiş muhalefet mensuplarının argümanlarıyla hareket ettiğini ifade eden Büyükakın, Türkiye’nin tavrını şu sözlerle ortaya koydu:

“DOSTLUK İLİŞKİLERİNE ZARAR VERİCİ ADIMDIR”

“Bağımsız Türk yargısının süreçlerini muhalefet mensuplarının ağzıyla değerlendiren, yargımızı hiçe sayan bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır. İç hukuk yolları tamamlanmamış bir davaya bu kadar erken müdahil olmak Türkiye’ye karşı yapılmış çok büyük haksızlıktır. Bu yaklaşım, konseyin kurucusu olan Türkiye ile Avrupa arasında diyaloğa dayalı sağlıklı ilişkiler yürütülmesine de ciddi zarar verecektir. Avrupa Özerklik Şartı’nın ötesine geçen bu tarafgir girişimi; bağımsız Türkiye’ye karşı yapılmış siyasal bir değerlendirme, Avrupa değerlerinden bir uzaklaşma ve kalıcı dostluk ilişkilerine zarar verici bir adım olarak görüyor ve esefle kınıyoruz.”