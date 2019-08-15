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Büyükada savaş meydanı gibi! Faytoncularla akülü araç sahipleri birbirine girdi

İstanbul Büyükada’da geçtiğimiz günlerde atlı faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan kavganın görüntüleri çıktı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:16

Büyükada, Adalar Araba Meydanı'nda geçen Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavga anı ise meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık veriyor. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam ediyor.

Atlar da tedirgin oldu

Görüntülerde iki grup, meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye, çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor.

Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalyeleri fırlattı.

Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oldu. Faytona binen bir kişi, atları güçlükle sakinleştirdi.

Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre sürerken, polisin müdahalesi ile son buluyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:16
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  7. at
  8. Cuma
  9. İstanbul

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  • Abdülkerim Abdülkerim 9 dk önce
    Bu faytonlu çomarlar tamamen yasaklansın.

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