Büyük yıkıma uğradı! Biden ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, yaklaşık 3 haftadır devam eden doğal afetlerin büyük yıkıma uğrattığı California eyaletine perşembe günü ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın, 26 Aralık 2022'den bu yana California'ya büyük zarar veren şiddetli fırtına ve sel baskınlarının tahribatını yerinde görmek için "eyaletin orta sahil bölgesine" gideceği bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın California'da, "ilk müdahale ekipleri ve eyalet yetkililerini ziyaret edeceği, kurtarma çalışmalarını gözlemleyeceği ve ne kadar ek federal desteğe ihtiyaç duyulduğunu değerlendireceği" bilgilerine yer verildi.

Biden, California'daki doğal felaketlerden kaynaklanan zararın tazmini için 8 Ocak'ta bir kararı imzalamış ve cumartesi günü de Merced, Sacramento ve Santa Cruz ilçeleri için ek yardıma onay vermişti.

Yerel yetkililere göre, California'daki doğal afet süresince, ağaç devrilmesi, toprak kayması, sel baskını ve ulaşımla ilgili sıkıntılar nedeniyle hayatını kaybedenlere 1 kişi daha eklendi ve toplam can kaybı 20'ye ulaştı.

Eyalette yaklaşık 3 haftadır aralıksız devam eden doğa olaylarından kaynaklanan zararın tahminlere göre 1 milyar doları aştığı, bu rakamın daha da yükselebileceği öngörüldü.

Ulusal Hava Servisi (NWS), 26 Aralık'tan bu yana San Francisco kentine "45 santimetreden fazla yağmur yağdığı, 14 Ocak 1862'den bu yana bölgeye ilk defa 22 gün üst üste yağmur yağdığı" tespitlerini paylaştı.

Poweroutage.us sitesine göre California'da hala yaklaşık 23 bin 800 eve elektrik verilemezken, binlerce insanın mahsur kaldıkları alanlardan kurtarılmayı bekledikleri kaydedildi.

Uzun zamandır susuzlukla mücadele eden California eyaletinde yağan yağmurların kuraklığın etkisini kısmen azalttığı belirtilse de ABD Kuraklık Monitörü kurumu hala eyaletin büyük kısmının orta veya şiddetli kuraklık koşulları altında olduğunu bildirdi.