Büyük vicdansızlık! Ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulundu

Geçtiğimiz haftalarda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin yürek yakan görüntüsü hafızalardayken, bu kez benzer bir görüntü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaydedildi. Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan İslahiye Belediyesine ait kum ocağında çalışanlar, sabah saatlerinde şantiye alanında yerde yatan bir köpek gördüler.

Köpeğin ön sağ ayağı ve kuyruğunun kesik olduğunu fark eden şantiye çalışanları, yaralı köpeği gölge yere çektikten sonra su ve yiyecek verdi. Daha sonra Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma (KİHAYKO) Temsilcisine haber verilmesi üzerine, yaralı köpek Canlı Hayatı İyileştirme (CAHİDE) derneğine gönderildi.

Veteriner hekimlerin tarafından tedavisine başlanan köpeğin kesilen ayağı ve kuyruk yarasının kurtlandığı belirtildi. Erkek köpeğin ayağının ve kuyruğunun nasıl kesildiği araştırılırken, tedavisi devam ediyor.