Büyük tepki topladı! Direksiyondaki kadından skandal hareketler

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde önceki gece kadın sürücü trafiği tehlikeye soktu. Araçla trafiğe açık yolda son ses müzikle dolaşan kadın sürücü direksiyonu sağa sola savurdu. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Tehlikeli hareketler yapan sürücüyü araç içindeki bir başka kişi ise cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün direksiyonu sağa sola savurması ve yanındaki yolcunun sevinmesi görülüyor.

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