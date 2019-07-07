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Büyük tarih verildi! ABD’yi yok edebilecek füze geliyor

Rusya'nın kıtalararası yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat'ın 2020'de testlerinin biteceği bildirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:54

Rusya Federal Uzay Ajansı'nıdan yapılan açıklamada, Rusya'nın kıtalararası yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat'ın 2020'de testlerinin biteceği bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Sarmat kompleksinin son aşamasının 2020 sonunda biteceğini açıkladı.

Rogozin, "RS-28 Sarmat'ın ateşleme testleri zaten devam ediyor. Ateşleme testlerinin büyük kısmı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Gelecek yılın sonunda testlerin tüm aşamalarını bitirmeyi öngörüyoruz” dedi.

"10 Sarmat ABD’nin tüm nüfusunu yok edebilir"

Bu yılın şubat ayında Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, haftalık Zvezda dergisi için kaleme aldığı yazıda, ABD’nin tüm nüfusunun yok edilmesi için 10 adet RS-28 Sarmat kıtalararası balistik füzenin yeterli olacağını yazmıştı.

Rus kaynaklar Sarmat (Satan-2) sıvı yakıtlı termo-nükleer kıtalararası balistik füzesinin, 16 bin kilometre menzili olduğunu, 10 ile 20 arasında nükleer başlık taşıyabildiğini, ayrıca hipersonik silahlar taşıma kapasitesinin bulunduğunu ve 7 bin kilometre hızla ilerleyebildiğini iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:54
  1. Rusya Federal Uzay Ajansı
  2. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin
  3. Rusya
  4. RS-28 Sarmat
  5. 2020
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  7. Rus Arsenal Oteçestva
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