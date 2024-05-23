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Gündem Büyük skandal patlak verdi! Komutanın makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı
Gündem

Büyük skandal patlak verdi! Komutanın makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 14:35:00 -
Büyük skandal patlak verdi! Komutanın makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlere ilişkin konu hakkında savcılığa bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, bakanlık bünyesinde devam eden çalışmalar, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında bilgiler verdi.

Aktürk'ün sunumunun ardından kamuoyunda gündeme gelen Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlere ilişkin MSB kaynakları açıklamada bulundu.

"Soruşturma devam etmektedir"

Konu hakkında savcılığa bilgilendirme yapıldığını belirten kaynaklar şöyle konuştu:

"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir.
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Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır.

"Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir"

Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir.

Sınırda görevli komutanın görev yeri değişti

Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır.

"Münferit hadiseler TSK'yı töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmemeli"

Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır."

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