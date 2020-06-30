Büyük skandal! Michael Jackson'ın kızı, Hz. İsa'yı 'lezbiyen' olarak canlandıracak
Michael Jackson'ın 22 yaşındaki kızı Paris Jackson, yeni filminde Hz. İsa Peygamber'i (a.s) 'lezbiyen' olarak canlandıracak.
Küresel çapta 'özgürlük' adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan, sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT zihniyetinin skandallarına bir yenisi daha eklendi.
ABD'li Michael Jackson'ın 22 yaşındaki kızı Paris Jackson, büyük bir skandala imza atılan yeni filminde Hz. İsa Peygamber'i (a.s) 'lezbiyen' olarak canlandıracak.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle filmin yapımına bir süre ara verildiği ve halihazırda post-prodüksiyon aşamasında olduğu aktarıldı.
Hristiyanlar filme son verilmesi için imza kampanyası başlattı
Öte yandan Happymag’ın haberine göre, Hıristiyan gruplar filmin son verilmesine yönelik imza kampanyası başlattı ve yapımcıların “Hz. İsa’nın İncil’de yer alan tarihi tasvirine saldırdığını” söyledi.
Grup, Hz. İsa’nın tasvirinin yanlış yönlendirmeye neden olacağını ve çocukların kafasını karıştıracağını söylüyor.